Tallinnal pole kõnniteede lumekoristuse enda peale võtmiseks piisavalt raha

Selleks, et võtta enda kanda kõigi kõnniteede hooldus, vajaks linn lisaraha umbes 26 miljonit eurot.

Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti juhataja asetäitja Tarmo Sulg selgitas, et lund pole sageli kuhugi lükata ning see tuleks tänavalt välja vedada, mis on väga kallis.