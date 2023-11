Singapuris ehitati vanadest bussidest luksushotell

CNBC andmetel on selline hotell Kagu-Aasias ainulaadne. Hotellis nimega The Bus Collective maksab üks öö kõige soodsamas toas 398 Sigapuri dollarit (271,86 eurot).

Hotell paikneb 8600ruutmeetrisel maa-alal. Seal on seitse erinevat tubade kategooriat, millest igaüks on erineva mugavustasemega. Mõnes toas on vann ja ülisuur voodi. Osa tubadest on ligipääsetavad ka ratastooliga.