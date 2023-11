Tuumaenergia poolt on Reformierakond, Eesti 200 ja EKRE. Vastu sotsid. Äraootaval seisukohal on Isamaa ja Keskerakond. Eesti kaalub praegu väikese 350 MW tuumareaktori ehitust.

Erakondade esindajad ütlesid oma seisukoha välja kliimaministeeriumi korraldatud konverentsil. Riigikogu liige Andres Sutt (Reformierakond) ütles, et kui tuumaenergia töörühma raport peab tuumajaama ehitust võimalikuks, siis erakond toetab seda. «Tehnoloogia on olnud kasutusel 70 aastat, päikese ja tuule kõrvale on vaja juhitavaid võimsusi,» märkis Sutt.