Ettevõtjad: ebaaus konkurents elektritöödel seab ohtu inimeste vara ja elud

AS Electrum juhatuse liige Sander Kuusk tõdes samuti, et üheks probleemiks on just ebapiisav kontroll hangete läbiviimisel ning et tuleb ette olukordi, mil hanke võiduga alustab töid üks ettevõte, aga lõpetab hoopis teine. «Kontrolli puudumist kasutavad ära ettevõtted, kes pakuvad hangetes turu keskmisest madalamat hinda, kuid ei suuda tegelikult töid ellu viia. Tööd viib lõpuni teine ettevõte, aga siis juba kõrgema ja konkurentsivõimelisema hinnaga. Kusjuures mõlemad ettevõtted võivad kuuluda samale isikule. Pankrotistunud firma asemele uue loomine ei ole Eestis keeruline, seetõttu näib valearvestustega kaasnev vastutus väike. Samuti võib tavatult madalate hindade esitamise taga olla ettekavatsetult ebaaus tegutsemine, kuid seda kõrvaltvaatajana selgelt tõestada ei saa. Mõlemal juhul kulub tööde tellijal rohkem närve, aega ja raha,» kirjeldas Kuusk, kuidas hankesüsteemi nõrku kohti ära kasutatakse.

EETELi tegevjuht Kaarel Jänes tõi välja veel ühe olulise aspekti, mida selline lubamatu konkurentsiolukord ehitusturul tekitab: «Kui ehitiste elektripaigaldisi ehitavad tihti suvalised, ebakompetentsed ja makse küsitavalt optimeerivad tegijad, siis on tulemuseks, et hoonetes rajatakse elektrisüsteemid, mis ei kesta ettenähtud aja ning seavad nii ohtu inimeste vara, elektrit tarbivad seadmed ja ka elud.» Ta märkis, et Päästeameti iga-aastane statistika näitab, et hoonete tulekahjud on enamikult põhjustatud just elektripaigaldistest. Jänes usub, et elektritöötajate kvalifikatsioonidele vastavus ja järjepidev erialane koolitamine ning ka tööjõule motiveeriva palgataseme hoidmine, õigete töövahendite ja -võtete kasutus aitaks kaasa sellele, et hoonete elektrisüsteemid oleksid kvaliteetsemad.