Uuring paljastab: kes toetavad Eestis tuumaenergia kasutuselevõttu

Tuumaenergia infopäeval uuringut kommenteerinud Eesti Uuringukeskuse töötaja Pille Hillep ütles, et mida rohkem inimene teab tuumaenergiast, seda suurem on tema toetus seda liiki energiatootmisele. Hillepi sõnul toetavad tuumaenergiat mehed, kõrgharitud ja eestikeelsed vastajad. Vastu on pigem naised, madalama haridustasemega ja venekeelsed vastajad.