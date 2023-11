LEVINUD MURE ⟩ Kuidas vältida sularaha kinnijäämist automaati?

Üldiselt tekivad sularahaautomaatide rikked siis, kui raha sisestatakse kehvasti või on automaati sattunud mõni võõrkeha. Tüüpiliselt on probleemiks see, et raha sisestatakse automaati koos rahaklambri või -kummiga. Samuti võib rahaga koos automaati sattuda mõni kliendikaart või paberitükk, probleeme tekitavad ka kokkumurtud ja katkised kupüürid ning automaati sisestatud mündid.

Sisesta rahatähed ilma klambri või rahakummita

LHV kaardimaksete tootejuhi Indrek Kaljumäe sõnul on sularahaautomaadid uued ja võimalikult töökindlad, kuid sellegipoolest on neis palju liikuvaid osi ning automaati sisestatud sularaha peab läbima mitmemeetrise teekonna. «See tähendab, et kui kupüürid on masinasse paigutatud kokkumurtult, need on kortsus, määrdunud või rebenenud, ei õnnestu masinal neid korralikult üle lugeda,» sõnas ta.

Automaati sularaha sisestades tuleb seega veenduda, et kupüürid oleksid terved ja nendega poleks kaasas ühtegi võõrkeha – nii saab igaüks aidata tagada, et automaat töötab korrektselt. «Lisaks soovitame raha enne selle sisestamist üle lugeda, et veenduda sisestatavas summas, ning kontrollida kupüüride õigsust, sest ringi liigub ka valeraha. Vigaseid või võltsingu kahtlusega kupüüre automaat kliendile ei tagasta,» lisas Kaljumäe.

Võõrkehad tekitavad ummistusi ja rikkeid

Kui kupüüridega koos satub masinasse rahakumm, klamber või mõni muu võõrkeha, siis tekivad sularahaautomaadil kergesti tõrked, sest ka pisikesed esemed kipuvad masinas kinni kiiluma või automaati lõhkuma. Kui juhtub, et pärast sularaha sisestamist automaat hangub või automaadi üleloetud summa ei klapi sisestatud rahaga, tuleb ühendust võtta panga klienditeenindusega – kui automaadil on rike, ei saa seda koheselt edasi kasutada ja sekkuma peab tehnik. Raha tagastamiseks tuleb pangas tehing vaidlustada.