Miks te meie vaktsiini ei osta: Pfizer kaebas Poola riigi kohtusse

Pfizer teatas, et nõuab kohtu kaudu Poolalt, et too ostaks Pfizerilt ära 60 miljonit koroonavaktsiini doosi. Sealjuures viitas Pfizer 2021. aastal Euroopa Liiduga tehtud lepingule, vahendab Poola leht Gazeta Prawna. Antud leping on suur Euroopa Liidu raamleping, mille omakorda aitas teha Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen, kelle vastava sisuga tekstisõnumid, milles lepingutingimuste üle kokku lepiti, on miskipärast kaotsi läinud.