Kohtla-Järve elanik Marko kurtis ohtliku parkimise üle ühe Maxima kaupluse juures. «Kuidas saab klientide suhtes niisugust lugupidamatust ilmutada?» on ta hämmeldunud. Jaeketi esindaja kinnitas, et nad jälgivad, et midagi niisugust enam ei korduks.