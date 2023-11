Circle K tõi Eestisse automaatse laadimislahenduse

Elektriauto. Pilt on illustratiivne.

Alates tänasest, 27. novembrist, võimaldavad kõik Circle K ülikiired laadijad üle Eesti plug and charge Autocharge laadimist. See on uus mugav ja lihtne viis elektrisõidukite laadimiseks ja selle eest tasumiseks. Elektriauto laadimiseks ei pea tegema muud, kui ühendama kaabli autoga ja kõik ülejäänu toimub automaatselt.