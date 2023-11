Lenno Uusküla: nii kehva seisu ei ole ehituses olnud kuus aastat

Uusküla tõdes, et just 2021. aasta ja 2022. aasta ehitusmahud olid ka kõrgemad kui varasemad. Praegune langus, mis küünib hoonete osas lausa 20 protsendini eelnevast tipust, on uusküla sõnul jätkuvalt sarnane eelneva tasemega vahemikus 2018-2020. Erinevate rajatiste mahud on aga olnud enamvähem stabiilsed ning seal võib isegi näha väikest kasvu kui jätta kõrvale üksikud suuremad hüpped. See hoiab veidi ehitusturgu elavana.