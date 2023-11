Coop Pank tõstis lühiajaliste hoiuste intressi konkurentidest kõrgemale

See on kõrgeim intress, mida Eesti pangad on viimase 10 aasta jooksul lühiajalise hoiuse eest maksnud.

Coop Panga finantsjuhi Paavo Truu sõnul on selle otsuse taga kaks põhjust. «Tähtajalise hoiuse kõrge intress on soosinud eelkõige neid, kellel on võimalus paigutada oma vaba raha intressitulu teenima aastaks või pikemaks perioodiks. Nüüd soovime pakkuda parimat intressi ka neile, kellel on võimalik vaba raha paigutada turvalist intressi teenima lühemaks perioodiks. Kahe järgmise nädala jooksul avatud 3–5-kuulised hoiused teenivad sama kõrget intressi nagu pakume Coop Pangas, ja pakutakse teistes pankades, aastastele hoiustele,» selgitas Truu.

«See tähendab, et isegi, kui lähikuudel püsivad hoiuste intressid veel kõrgel, siis juba 6–12 kuu jooksul on oodata tähtajaliste hoiuste intresside langemist.»

Lühemaajaliste hoiuste intressi tõstmise taga on Truu sõnul ka teine laiem põhjus. „Üle Euroopa on inflatsioon taandumas ja Euroopa Keskpank on lõpetanud baasintresside tõstmise. See tähendab, et isegi, kui lähikuudel püsivad hoiuste intressid veel kõrgel, siis juba 6–12 kuu jooksul on oodata tähtajaliste hoiuste intresside langemist. Soovime, et tarbijad ja ettevõtjad paneksid seda muutust tähele ning soovi korral kasutaksid veel võimalust kõrgema intressiga hoiuse avamiseks,“ lausus Truu, kelle sõnul pole praegu ühtegi ratsionaalset põhjust pikaajaliste intresside täiendavaks tõusuks.

«Kõikidel pankadel, sh ka Coop Pangal, on juba praegu üle kaheaastaste hoiuste intressid madalamad kui lühemate tähtaegadega hoiustel ja võib arvata, et pikemate hoiuste intress langeb veelgi,» prognoosis Truu.

Eesti pankade pakutav tähtajalise hoiuse intress on üks Euroopa kõrgemaid, millest tulenevalt on viimasel poolaastal liikunud senisest suurem osa eraisikute kontodel seisvast rahast tähtajalistele hoiustele.