Swedbank ehitusturu langusest: inimesed on mures töökoha säilimise pärast

Ehitusettevõtete kindlustunne on napp

Ehitussektori kindlustunne jätkas kolmandas kvartalis halvenemist. Vähest nõudlust pidas ehitustegevust piiravaks ligi 60 protsenti ehitusettevõtetest. Hinnang ehitustellimuste portfellile halvenes ning tööjõu vajadus vähenes. Neljanda kvartali algul püsis kindlustunne endiselt madalal. Vaatamata ehitusettevõtete viletsale väljavaatele on hinnang tellimuste mahule parem, kui see oli Covidi kriisi ajal ning oluliselt optimistlikum kui globaalse finantskriisi ajal.

Lisaks vähesele ehitusaktiivsusele kohalikul turul on Põhjamaade ehitusturu keeruline seis vähendanud nõudlust ehitusmaterjalide järele ja selle mõju on ulatunud Eesti tööstusettevõteteni, kes ehitusmaterjale toodavad ja ekspordivad. Ehituse hinnakasv on tänavu oluliselt aeglustunud, peamiselt ehitusmaterjalide hinnakasvu pidurdumise tõttu. Statistikaameti andmetel on ehitusmaterjalide hinnad märtsi tipuajaga võrreldes praeguseks kaks protsenti alla tulnud. Kuigi kulude kasv tööjõule ja ehitusseadmetele on sel aastal aeglustunud, püsib nende kasv endiselt tugev.

Väiksem ehituslubade arv viitab ettevaates rahulikumale ehitustegevusele

Tänavu kolme kvartali jooksul väljastatud kasutuslubade arv näitab, et eluruume on valminud eelmise aastaga võrreldes veidi üle veerandi rohkem. Seda on soodustanud nii varasem tugev nõudlus eluaseme järele kui ka uusarenduste aktiivne pakkumine. Majapidamiste vähenenud nõudlus on arendajad uute projektide väljatulemisega ettevaatlikumaks muutnud. Väiksem ehituslubade arv viitab sellele, et elamuehituse hoog tuleval aastal aeglustub. Kokku on selle aasta kolme kvartaliga väljastatud ehitusluba 3740 eluruumile. Viimati oli ehituslubade arv sellest väiksem üheksa aastat tagasi.