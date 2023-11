GRAAFIK ⟩ Tarbijatelt kogutav energiatasu langeb peagi viie aasta madalaimale tasemele

Tasu langeb uuest aastast 0,08 senti kilovatt-tunni kohta ehk seitse protsenti, mida võimaldab eelkõige eelneva perioodi toetuste rahastamiseks kogutud tasu ülejääk tulenevalt sellest, et 2023. aastal on taastuvenergia tootmine olnud tegelikkuses prognoosidest madalam. Käesoleva aasta päikese- ja tuuleolud on jäänud alla aastate keskmisele näitajale, samuti on biomassist elektrienergia tootmisel esinenud plaanimata seisakuid.