SEB: Rootsi ettevõtete kindlustunne on viimase 15 aasta madalaim

«2023. aasta sügise makroolukorras on kaalukeeleks keskpangad, kelle sammudest sõltuvad majanduse arengusuunad. Kui 2023. aasta kevadel suudeti veel vastu pidada, siis nüüd tuleb tõdeda, et majandusaktiivsus on sektoriti ja regiooniti väga erinev. Euroopas on näha aeglustumist nii töötlevas tööstuses kui ka teenindussektoris, mis kajastub äsjase finantsjuhtide uuringu tulemustes,» ütles SEB grupi makroanalüütik Marcus Widén.

Järgmise poole aasta jooksul näeb soodsaid ärivõimalusi vaid 20 protsenti Rootsi finantsjuhtidest, kui kevadel oli sama näitaja 41 protsenti. Ühtlasi on nüüd ülekaalus pessimistid – kui kevadel oli saldo +18 protsendipunkti, siis nüüd on see langenud 28 punktiga miinusesse. Peale 2008. aasta finantskriisi on tegu madalaima näitajaga ning suurima aastase kukkumisega. Ennekõike tuleneb see meeleolu langusest tööstussektoris, kus 50 protsenti finantsjuhtidest peab olusid ebasoodsaks, kui kevadel oli samal arvamusel vaid 15 protsenti vastanutest.

«Rootsi ettevõtete kindlustunde kadumine ei ole hea uudis Eesti ettevõtetele ja mitmetele sektoritele, kelle jaoks on ülemerenaaber olnud tähtis ekspordipartner. Endiselt kõrgel püsivad intressid ning vähenenud nõudlus ei tõota olukorra kiiret muutumist. Eesti ettevõtjad on seni suutnud oludega toime tulla, kuid paljudel juhtudel tuleb see varasemate säästude ja tegevuse optimeerimise hinnaga,» sõnas SEB ettevõtete panganduse valdkonna juht Peep Jalakas.

SEB poolt septembris läbi viidud Balti suurettevõtete finantsjuhtide uuring näitas, et ka Eesti suurettevõtete kindlustunne on saanud viimase aastaga suure hoobi. Ärikeskkonda peab väga soodsaks või soodsaks vaid 25 protsenti Eesti suurfirmade finantsjuhtidest, mis on kümne aasta madalaim näitaja. Samas on vähenenud Balti finantsjuhtide mure tööjõu ja tooraine kättesaadavuse pärast.

Kõige suuremad optimistid on Leedu suurettevõtete finantsjuhid, kellest 51 protsenti peab majandusolusid väga soodsaks või soodsaks ning Lätis on vastav protsent 39. Balti ettevõtetele valmistavad suurimat muret üleüldised majandusolud ja kasvuväljavaated – Eestis pidas seda oluliseks riskifaktoriks 58% –, mis on seljatanud eelmisel aastal liidrikohal olnud geopoliitilised riskid.