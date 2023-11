Bigbanki võlakirjad märgiti enam kui seitsmekordselt üle

Märkimisest võttis osa 1847 investorit, kes märkisid allutatud võlakirju kokku 21,6 miljoni euro eest. Bigbanki juhatuse esimees Martin Länts tänas kõiki osalenud investoreid usalduse eest panga strateegia ning kasvuperspektiivide osas. «Märkimistulemused näitavad, et investorite usaldus Bigbanki tulevikuplaanide osas on jätkuvalt väga kõrge. Tõeliselt hea meel on jaeinvestorite suure huvi üle ning seetõttu eelistasime allokatsiooni puhul just neid. Kaasatud kapitali toel saab Bigbank veelgi tugevamana viia ellu oma äristrateegiat, tagades samaaegselt vastavuse kehtestatud kapitalinõuetega. Vastavalt oma strateegiale plaanime kasvu jätkata eelkõige just kodu- ja ärilaenude tooteliinides,» kommenteeris Martin Länts.