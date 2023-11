Kas mediaanpalga kasvamine keskmisest kiiremini tähendab ebavõrdsuse vähenemist?

Selle aasta kolmandas kvartalis kasvas keskmine palk 10,4 protsenti 1812 euroni kuus, mediaanpalk 11,2 protsenti 1500 euroni kuus.

Mediaanpalk tähendab seda, et pooled Eesti töötajad saavad sellest madalamat ja pooled töötajad kõrgemat palka.

Kuna mediaanpalk on keskmisest palgast madalam, peaks selle kiirem kasv tähendama, et madalamat palka saavad inimeste palgad kasvavad kiiremini ja see tähendaks omakorda, et sissetulekute ebavõrdsus väheneb.

Luminori peaökonomist Lenno Uusküla tunnistab, et aasta jooksul on küll ebavõrdsus vähenenud, aga pikas perspektiivis on olukord jäänud samaks.

«Lühidalt tähendab see tõesti, et aasta jooksul on ebavõrdsus vähenenud, aga kui vaadata medisaanpalga suhet keskmisse palka, siis see on sama mis oli 2021. aasta esimeses kvartalis. Suurt trendi märgata ei ole,» selgitas Uusküla. «Mediaanpalga suhe keskmisse on olmud kahe ja poole aasta jooksul olnud väga stabiilne,» lisas ta.

Ökonomisti sõnul pole palgatõus olnud suurem ka madalama palgaga valdkondades.