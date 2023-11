Bitcoin tõusis reedel 1,42 protsenti, 37 862,76 dollarile. Seda hinda nähti Coin Metrics'i andmeil viimati 2022. aasta mais. Praeguse seisuga on see lõpetamas nädalat 3,9 protsendi võrra kõrgemal.

Samal ajal on eeter on tõusnud taas üle 2000 dollari taseme, kaubeldes viimati 1,8 protsenti kõrgemal, 2104,14 dollari juures. Turu suuruselt teine krüptoraha on sel nädalal krüptoturgu edestanud, kerkides enam kui 8 protsenti.