On üks lahendus, mis aitab ettevõtetel keerulisest majandusolukorrast välja spurtida

Kogu Eesti tööstussektori ja töötleva tööstuse tootmismaht on Euroopa Liidu riikide võrdluses kukkunud tänavu kõige rohkem. Ettevõtted ei näe veel lähiajal tootmismahtude paranemist ning nõudluse kasvu. Tõdetakse, et meie tööstusettevõtete konkurentsivõime nii sise- kui välisturul on langenud viimaste aastate madalaimale tasemele. Keeruline on ka teistes sektorites, sest nõudluse vähenemisega kukub kokku ka müügitulu.