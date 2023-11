Elektri kulutamise pealt raha teenivad soomlased suurendasid hüppeliselt tarbimist

Elektribörsil on negatiivseid hindu nähtud juba mõnda aega. Ka Eestis. Kuna tavapäraselt on miinushinnad olnud nullile võrdlemisi lähedal, ei ole kodutarbijal olnud siiani võimalik elektri kulutamise pealt võrgutasude tõttu raha teenida. Soomes sai see seaduspära aga täna murtud. Kuna Norra energiaettevõte Kinect Energy eksis eile elektribörsile pakkumise sisestamisel, kehtib reedel kella 15st kuni südaööni Soomes elektrihind miinus 500 eurot megavatt-tunni eest. Börsipaketil olevate tarbijate jaoks lõi see aga olukorra, kus elektri kulutamisega saab teenida.