Tugeva lumesaju tõttu on Raplamaal ulatuslikud elektrikatkestused

Täna, 24. novembri öösel hakkas sadama rasket lund ja Kagu-Eestist alates põhja poole on lumesadu olnud väga intensiivne ning on põhjustanud mitmel pool elektrikatkestusi. Kõige ulatuslikumad rikked on Raplamaal, kus hetkeseisuga on elektrita ca 2000 klienti, teatab Elektrilevi.