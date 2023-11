NÄDALA PERSOON ⟩ Heido Vitsur: ega me enne peatu kui päris kuristiku serval

Presidente, peaministreid, panku nõustanud Heido Vitsur ei oska ajada ümbernurgajuttu. «Ma ei saa rahu,» põhjendab ta, miks tal on vaja suu lahti teha ja ebamugavad asjad otse välja öelda, isegi kui ta sellega endale vaenlasi korjab. «Kõige rohkem häirib mind see, et me ei mõtle, millised on meie rahvuslikud huvid ja kuidas neid teoks teha. Mind häirib see, et me ei analüüsi oma tegevust. Me ei mõtle, mis on meie soovide või valikute hind.»

Foto: Tairo Lutter