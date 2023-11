Eesti Pank: palgakasvu tempo on langenud juba viimased pool aastat

Samas on ökonomisti sõnul oluline, et ostujõu taastumine toimuks aegamööda, kuna hoogne tööjõukulu kasv sunnib ettevõtteid oma toodangu hinda kergitama, mis tähendab omakorda, et hinnatõus taandub aeglasemalt.

«Vaoshoitud palgakasv majanduslanguse ajal on oluline ka selleks, et säiliksid töökohad. Võrreldes teiste Euroopa Liidu riikidega, ongi seni olnud Eestis palkade paindlikkus suur. Kollektiivselt räägitakse palkade üle läbi peamiselt avalikus sektoris, tervishoius ja hariduses, erasektoris enamasti mitte. See tähendab, et kui tööturu seis halveneb ja töötus kasvab, siis palgakasv aeglustub,» tõdes Soosaar.