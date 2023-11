Riigil raha nagu muda: 800 000 eurot läheb rohemõõdikusse

«Eesti põllumajandussektori kasvuhoonegaaside heide on olnud kasvutrendis. Seega on tarvis leida vastus küsimusele, kuidas saaks oma tegevused ümber kujundada nii, et need vastaksid keskkonna- ja kliimaeesmärkidele ning tootlikkus seeläbi ei kannataks,» selgitas regionaal- ja põllumajandusministeeriumi maakasutuspoliitika nõunik Sandra Salom.