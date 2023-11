Swedbank: uuel aastal palgad enam senise tempoga ei kasva

Avalikus sektoris tõusevad palgad rohkem kui erasektoris

Keskmine töötasu suurenes avalikus sektoris kolmandas kvartalis aastaga 16 protsenti ja erasektoris 9 protsenti. Töötasu kerkis oluliselt nii hariduses kui ka tervishoius. Avalikus sektoris tõusevad palgad varasemate poliitiliste kokkulepete tõttu. Erasektoris on palgakasv aeglustunud, kuna ettevõtete majanduslik olukord on kehvemaks muutunud. Ettevõtete käive alanes kolmandas kvartalis aastatagusega võrreldes kaheksa protsendi võrra. Nii tellimuste arv kui ka müügihinnad on mitmes valdkonnas vähenenud.