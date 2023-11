Ekspert avaldas, kust uus kinnisvara hinnatõus alguse saab

«Kõik algab sellest, kui Mustamäe või Lasnamäe remonti vajavad 2-toalised korterid lähevad taas müügiks enam kui 100 000 euro eest. Sealt edasi tekib ahelreaktsioon, mis viib ka kallimate korterite hinnatõusuni,» räägib Vahter, kelle sõnul on just vanema maja kahetoaline korter hea indikaator, kuna see on kõige kättesaadavam alternatiiv üürikorterile ja ka sobilik toode üüriinvestorile.

Vahteri sõnul on veelgi indikaatoreid, mida jälgida. «Kui näiteks euribor peaks langema ja laenuraha hind odavamaks muutuma, siis on ostuhuvi tõus samuti prognoositav. Huvilised on olemas, aga paljud on oma ostuotsuse veidi edasi lükanud ja püsivad ooterežiimil,» selgitas ta.

Tallinna korterite hinnad on Vahteri sõnul tipust ligikaudu 15 protsendi võrra allapoole tulnud ning viimane pool aastat samal tasemel olnud. Stabiilsed on olnud nii uute korterite nn laojääk kui ka tehingute arv. «Eelmise talve madalseisu järel on turu stabiliseerumine veidi aktiivsemal tasemel hea algus, kuid järgmist tõusulainet tuleb meil ikkagi veel mõnda aega oodata,» võttis ekspert teema kokku.