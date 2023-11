«Palgad kasvavad, kuid järjest aeglasemas tempos. Palgad kasvasid võrreldes eelmise aasta sama ajaga 10,4 protsenti. Võrreldes aga kolmanda kvartali palku eelneva kvartaliga, näeme, et palgakasv on aasta jooksul kõvasti aeglustunud. Arvestades loomulikku aastasisest kõikumist, oli palgakasvu tempo 6,3 protsenti, mis on kaks korda väiksem kui aasta tagasi,» selgitas Uusküla.