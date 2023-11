Fondijuht: arenevate turgude atraktsioonilt ei tasu veel maha hüpata

Alates sajandivahetusest on arenevad turud sõidutanud investoreid justkui ameerika mägedel – tõusud ja mõõnad on olnud ulatuslikud ning adrenaliinirohked. Kuigi praegu on sõit pigem madalal ja aeglane, ei tarvitse sellelt atraktsioonilt veel maha hüpata, kirjutab Swedbank Roburi fondijuht Pertti Rahnel.