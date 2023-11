Kinnisvarabüroo: Tallinnas on valik üllatavalt kehvaks muutunud

Trepikoda Koplis. Pilt on illustratiivne.

Pindi Kinnisvara müügipartner Peep Sooman ütles, et kui näiliselt kinnisvara pakkumist justkui jaguks, siis tegelikult on üüriinvestori ootused varale hoopis teistsugused ning näiteks Tallinnas ja selle lähiümbruses on sobiliku vara valik üllatavalt kehvaks jäänud.