Kolm aastat tagasi oli lammaste arv 100 aasta madalaimal tasemel. Tänu tugevatele vihmadele on aga palju rohtu ja lammaste arv on tõusnud umbes 78 miljonile, mis on kõrgeim tase alates 2007. aastast, teatas Meat and Livestock Australia, kes reguleerib liha- ja loomakasvatuse standardeid.