Pro Kapital soovib pikendada võlakirjade lunastamistähtaega

AS Pro Kapital Grupp on emiteerinud 285 tagatud võlakirja koguväärtuses 28,5 miljonit eurot. Võlakirjade intressimäär on 8 protsenti ja lunastamistähtaeg 20. veebruar 2024. Võlakirjad on kaubeldavad Nasdaq Stockholm väärtpaberibörsil, teatas ettevõte börsile.