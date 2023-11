Endine õpetaja: lõpuks olin vähemakstud ja psühholoogiliste probleemidega

Klassiruum. Pilt on illustratiivne.

Tehes õpetajatööd hingega saavad palgaga rahul olla need, kes teevad ületunde või muid projekte, kust tuleb lisaraha, või need, kel on rahast ükskõik, sest sissetulek koolitööst ei ole elamiseks peamine allikas, kirjutab Sirli Peepson arvamusloos ERR-i uudisteportaalis.