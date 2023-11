ÜLLATAV KÄIK ⟩ Merko teeb juhtide vangerduse

«Andres Trink juhtis ettevõtet 12 aastat ning selle ajaga on Merko turupositsioon tugevnenud ja väärtus kasvanud, oleme saanud omakapitalile eesmärgipärast tootlust. Kui Andrese liitudes kuulus Merko kümne tugevama Baltikumi ehitusettevõtte sekka, siis täna võime julgelt väita, et oleme piirkonna kolme parima seas nii ehitusettevõtete kui korteriarendajate arvestuses. Eelmisel aastal ulatus ostjatele üle antud korterite arv pea maagilise tuhandeni, tänase jahtuva korterituru mõju tasakaalustab tugev ehituslepingute portfell. Andrese liitumisel nõukoguga ei lähe tema kogemused ja teadmised ettevõtte jaoks kaduma. Aktsionäride nimel usun, et uue juhiga läheb Merkol sama hästi,» ütles Merko Ehitus nõukogu esimees Toomas Annus.