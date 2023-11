Kaupmeeste liit ja pangaliit toetavad 1- ja 2-sendiste ümardamist

Eesti Kaupmeeste Liit toetab eelnõus kirjeldatud ümardamisreeglite loogikat ning leiab, et see aitaks kaasa sularahaga arveldavate ettevõtjate halduskoormuse vähendamisele. Samas toonitab kaupmeeste liit, et muudatuse jõustumise järgselt on riigi poolt vajalik aktiivne teavitustöö, vältimaks olukorda, kus klientide arvates on tegemist kaupmeeste isetegevusega.