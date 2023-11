Nii tõusis tööstuse ja teenuste sektorite ostujuhtide koondindeks 47,1 punktini, mis on kõrgem kui ennustatud 46,9-punktiline näitaja. Kui näitaja on 50 punktist kõrgem, siis kasvab aktiivsus mõõdetavas sektoris. Kui see on madalam, siis aktiivsus on langustrendis.