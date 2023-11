Kallikormi sõnul on selge, et ilma erameditsiini abita Eesti tervishoiusüsteem tulevikus hakkama ei saa. «Kõige huvitavam on Confido juures see, et me oleme ilmselt kõige ambitsioonikam eratervishoiuasutus Eestis, kuigi meil on ka häid ja toimekaid konkurente,» ütles Kallikorm.