«Kui soodsalt saadud piletiga lend ära jääb ja tuleb asenduspilet osta, on see šokk!»

Reisitõrked võtavad järjest suuremat osa reisikindlustuse kahjudest ja seda just Eestist reisijate puhul. Üheks põhjuseks on lihtsalt tõusnud lennureiside hinnad, kuid teine oluline mõjutaja on see, et Eestist lähtuvate otselendude arv on järjest väiksemaks jäänud, kirjutab kindlustusfirma Balcia Eesti tegevjuht Denis Nikolajev.