Intressimäärad on viimase aasta jooksul tõusnud rekordkiirusel ning pangad on suutnud muutusega hästi toime tulla, kuid leidub ka riske, sealhulgas laenuandjate valduses olevate väärtpaberite väärtuse järsk langus, vahendab Reuters.

«Peaaegu kahel kolmandikul hoiupankadest ja krediidiühistutest on praegu realiseerimata kahjum kogu oma pangaportfellis, mis hõlmab nii laene kui ka väärtpabereid,» ütles Buch avalduses ja lisas, et sarnases olukorras on ka elukindlustusandjad.