Elektriautode kasv toob toidukaupluste parklasse mitukümmend laadimispunkti

Eesti suurim elektriautode laadimisteenuste pakkuja Enefit Volt ja TKM Kinnisvara AS alustasid koostööd, et rajada 11 Selveri parklasse kokku 31 uut avalikku elektriautode laadijat. Ligi pooled neist ehk 15 on ülikiirlaadijad, mis võimaldavad 100 kilomeetri läbimiseks vajaliku koguse energiat laadida vaid mõne minutiga.