VAATA OTSE ⟩ Reaalajamajanduse konverents 2023

Elukogemus ütleb, et kui on mingi probleem, siis väga paljudel juhtumitel tuleb alustada sellest, et tuleb hakata korjama andmeid. Kui neid on piisavalt palju, siis nad hakkavad sinuga rääkima ja ütlema ette õigeid lahendusi. Väga paljudes valdkondades on see veel vähe kasutatud võimalus. Raulil õnnestus see viga vältida nii spordis kui televisioonis.