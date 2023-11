Swedbank langetas Enefit Greeni aktsia hinnasihti, kuid aktsial on suur tõusuruum

«Peegeldades oodatust väiksemat elektritoodangut ja suuri elektriostusid kolmandas kvartalis, vähendasime 2023. aasta EBITDA ootust 13% võrra, 115 miljoni euroni ning puhaskasumi ootust veerandi võrra, 54 miljoni euroni. Samas eeldame, et järgmisel aastal seisud normaliseeruvad ja langetasime vastavaid prognoose vaid 2–5% ulatuses,» kirjutas ta täna Swedbanki blogis avaldatud analüüsi lühikokkuvõttes. Maksnud kunded said analüüsi 20. novembril. «Madalamate ootuste tõttu langetasime oma osade summa meetodil leitud aktsia hinnasihti 5,5 euroni (oli 5,9 eurot), mille kohaselt on Enefit Greeni 2023. aasta oodatav ettevõtte väärtuse/kulumieelse ärikasumi (EV/EBITDA) suhtarv 14-kordne ning aktsia hinna ja raamatupidamisliku väärtuse (P/B) suhe 2-kordne (2024. aastal vastavalt 11,1-kordne ja 1,9-kordne). Kordasime aktsiale investeerimissoovitust «Osta».»