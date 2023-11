Rahvas saab laenude maksmisega hakkama, aga pankade kasum on ohus

Praegu on vähemalt 60 päeva viivises kõigest 0,1 protsenti Eesti kodumajapidamistele antud laenudest. Seda on vähem kui isegi 2018. aastal, mil näitaja oli 0,4 protsenti. Eesti Panga juhi Madis Mülleri (pildil) sõnul on selle taga suur tööhõive, ent just tööpuudus hakkab keskpanga prognoosi järgi uuel aastal kasvama ja jõuab kaheksa protsendini. Novembri alguses oli töötuse määr töötukassa andmeil 7,4 protsenti.