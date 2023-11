Vanemate elamute puhul on üsna tavapärane, et üks korteriomanik on rõdu kinni ehitanud, teine koguni eluruumi rõdule laiendanud. Kolmas on vahetanud aknad enda parema äranägemise järgi. Neljas on korteri vaheseina kõrvaldanud ja seeläbi korteri planeeringut muutnud. Hiljuti võis meediast lugeda, et ka rajatakse eraviisilisi küttekoldeid, kirjutab Raid&Ko OÜ tegevjuht Andree Raid.