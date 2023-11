Arco Vara: soojuspumba paigladamisel tuleb saada luba

Arco Vara seadustamise projektijuhi/maakleri Annemai Tuvikese sõnul on probleemid seadustama soojuspumpadega sagedased, sest inimeste teadlikkus on vähene – soojuspumpa peetakse pigem kodumasinaks kui kütteseadmeks.

«Kahjuks sageli ei informeeri kliente ka müügi- ja paigaldusfirmad loa vajalikkusest, vaid on nõus paigaldama seadme ilma projekti olemasoluta. Vahel esitatakse küll ehitusteatis ja projekt, aga ei teata, et registris kajastumiseks on vaja esitada ka kasutusteatis. Lisaks kõigele sellele jääb seadustamise vajalikkus sageli arusaamatuks,» tõdes Tuvike.