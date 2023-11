Suveks valmib Irus miljoneid maksev ärikeskus

Tarmo Küla, Poosaare Ärimaja juhatuse liikme sõnul on Iru Ärimaja ehitus kulgenud plaanipäraselt. «Oleme ehitustegevusega graafikus, isegi võib öelda, et pisut graafikust ees. Koostöö Mapri Ehitusega on sujunud hästi ja erinevad ettetulnud takistused oleme lahendanud operatiivselt.»

Hetkel on kolmandik ärimaja pindadest rentniku leidnud. «On märgata huvi suurenemist, kuna majakarp on kinni ja paljudel on tekkinud huvi selle piirkonna võimaluste vastu. Vana-Narva mnt ja Saha-loo tee ristmiku renoveerimine on piirkonna atraktiivsust oluliselt suurendanud,» märkis Küla.