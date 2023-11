Komisjon hindas 2024. aasta eelarvekavade kooskõla nõukogu 2023. aasta juuli eelarvesoovitustega. Üldiselt on komisjon arvamusel, et Küprose, Eesti, Kreeka, Hispaania, Iirimaa, Sloveenia ja Leedu eelarvekavad on kõnealuste nõukogu soovitustega kooskõlas.