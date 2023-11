Ajakiri The Economist hiljutine artikkel «Customer service is getting worse. What could fix it?» arutleb põhjuste üle, miks kliendirahuolu on liikunud halvemuse poole. On siis selleks suurenev turukontsentratsioon, kus ettevõtted, kellel on oluline turuosa, määravad halva tulemuse, või näiteks ka pandeemiast tingitud tööjõu vähenemine, kirjutab finantsinspektsiooni juhatuse liige Andre Nõmm.