Ekspert hoiatab: ostupühad toovad kaasa pettustelaine

Luminori pettuste tõkestamise spetsialist Veiko Kiik tuletab meelde, et kui internetis ringlev pakkumine on liiga hea, et olla tõsi, tuleks ostmisesse suhtuda skeptiliselt, kuna see võib tekitada suure kahju. «Kui miski näib liiga hea, et olla tõsi, siis tavaliselt nii ongi – kui vähemalt üks detail tundub kahtlane, tasub selle ostmise üle kindlasti järele mõelda ja olukorda skeptiliselt suhtuda,» rõhutas ta.