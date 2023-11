Enefiti põlevkiviõlitehase keskkonnamõju aruanne kinnitati

«Keskkonnamõju hindamise aruande nõuetele vastavaks tunnistamine tähendab, et nüüd on keskkonnaametil olemas vajalikud alusmaterjalid, et hakata sisuliselt kaaluma seda, kas ja millises mahus saab õlitehas tööd alustada,» ütles ameti peadirektori asetäitja keskkonnakasutuse valdkonnas Erik Kosenkranius pressiteates.