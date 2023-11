Ettevõte teatas analüütikute oodatust parematest tulemustest ja ka selle kvartali ootused on analüütikute omadest paremad, aga investoritele ei meeldi, et USA ei luba vähegi kaasaegsemaid kiipe Hiina müüa. Hiina moodustab viiendiku kompanii käibest.

Nvidia teatas, et ootab neljandas kvartalis Hiina müügi järsku kukkumist, samas kui kogukäibe prognoos on ootustest kõrgemal, sest tarneahela probleemid on leevenenud.