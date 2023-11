Euroopa Keskpank: kinnisvaraettevõtete võlakoormus tegi järsu hüppe

Euroopa Keskpanga (ECB) teisipäeval avaldatud aruandest selgub, et kommertskinnisvara arendajate võlakoormus on kas sama kõrge või isegi kõrgem kui enne 2008. aasta finantskriisi aset leidnud kinnisvarabuumi. Eriti suur on probleem Balti riikides.